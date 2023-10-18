Происшествия

Полиция ищет очевидцев смерти мужчины на псковской автотрассе

Труп мужчины обнаружили 14 октября на 4 километре автомобильной дороги Псков - Ваулино - Торошино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 22.36 на проезжей части дороги обнаружили труп мужчины 1955 года рождения. Обстоятельства смерти мужчины в настоящее время устанавливаются, в связи с чем полицейские просят очевидцев произошедшего обратиться в органы предварительного следствия, а именно позвонить по телефону 8 (8112) 593-327 или 8-977-574-30-87.

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Также очевидцы могут обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 26 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции А. А. Михайловой, или в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 8 (8112) 676-872.