Происшествия

Псковские таможенники нашли в кабине грузовика более 10 тысяч монет

Сотрудники таможенного поста МАПП «Куничина Гора» на российско-эстонской границе в кабине транспортного средства международной перевозки обнаружили 10 620 монет из различного металла, разных стран, годов выпуска и достоинства. Их общий вес превышает 38,8 кг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Автомобиль, въезжающий с товаром из Эстонии, таможенники осмотрели с применением инспекционно-досмотрового комплекса. На полученном рентгеновском изображении сотрудники выявили нехарактерные затемнения в области кабины. Было принято решение о проведении таможенного досмотра.

Среди десятка тысяч монет таможенники выявили 11 фартингов и пенни, изготовленных более 100 лет назад.

Водитель пояснил, что с просьбой к нему перевезти через границу монеты обратился незнакомый человек и не предупредил его, что этот товар необходимо декларировать.

«Водитель с большим опытом работы международных перевозок, русскоговорящий иностранец утверждал о незнании таможенных правил. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, назначена таможенная экспертиза», – пояснил начальник таможенного поста МАПП «Куничина Гора» Роман Сушинский.