Происшествия

Мошенники получили от жителей Псковской области более 700 тысяч рублей

Мошенники под разными предлогами завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Опочки на общую сумму более 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в октябре ряду жителей области звонили неизвестные лица. И под предлогами предоставления дополнительного заработка в Сети, а также оказания помощи в получении кредита завладели деньгами собеседников на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Потерпевшие обратилась за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.