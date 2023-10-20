Происшествия

Мошенникам не удалось ввести в заблуждение двух жителей Великих Лук

Мошенникам не удалось ввести в заблуждение двух жителей Великих Лук и присвоить себе более 1,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 19 октября великолучанке позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения попытки несанкционированного оформления на нее кредита, он попытался завладеть деньгами в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей. Женщина на эту уловку не поддалась.

Ранее, 18 октября, подобного рода звонок поступил великолукскому пенсионеру. Незнакомец тоже под видом сотрудника банка предложил пожилому горожанину свои услуги с тем, чтобы обезопасить его сбережения от нечистых на руку лиц. При этом мошенник рассчитывал заполучить у пенсионера 245 тысяч рублей, но тот проявил должную бдительность.