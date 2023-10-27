Происшествия

В Псковской области водитель потерял сознание в гараже и умер

Извещение о несчастном случае на рабочем месте в ООО «РесурсТранс» поступило в Государственную инспекцию труда в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции.

«На территории гаража, пройдя предрейсовый медицинский осмотр, в ожидании звонка от диспетчера на выезд, водитель вдруг потерял сознание. До приезда скорой помощи 53-летний мужчина скончался. Обстоятельства несчастного случая выясняются», - отметили в инспекции.

Основным видом деятельности компании является «деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта».