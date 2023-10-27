Происшествия

Начальника участка Дновской дистанции пути осудили за присвоение шпал

Начальника эксплуатационного участка Дновской дистанции пути ОАО «РЖД» признали виновным в хищении вверенного имущества с использованием должностных полномочий (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В начале апреля мужчина похищал вверенное ему имущество, присваивая выданные для обустройства железнодорожного пути деревянные шпалы на общую сумму 76 176 рублей 88 копеек.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Ущерб ОАО «РЖД» в ходе расследования возмещен в полном объеме.

В отношении указанного мужчины в настоящее время рассматривается уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, повлекшего сход 16-ти грузовых вагонов поезда на перегоне Порхов - Лунево, происшедшего 24 июня 2022 года и повлекшего причинение особо крупного ущерба.