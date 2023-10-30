Происшествия

Mercedes-Benz горел в Пскове в ночь на 31 октября

Автомобиль Mercedes-Benz V-230 горел на улице Советской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила 30 октября в 23:44. Огонь повредил салон. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в салоне транспортного средства. Автомобиль удалось спасти от дальнейшего распространения огня.

А в 23:29 стало известно о пожаре в деревне Сабижи Псковского района. Там сгорел жилой дом. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.