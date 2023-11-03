Происшествия

Два квадроцикла нашли псковские таможенники в автомобиле с другой техникой

В автомобиле со снегоходами сотрудники таможенного поста МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе обнаружили квадроциклы. Документов на их законное перемещение через границу у перевозчика не оказалось, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

Перевозчик вез снегоходы из Черногории в Республику Казахстан. Наличие именно этого товара значилось в документах, представленных сотрудникам таможни на российско-латвийской границе.

При осмотре транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса на полученном изображении таможенники увидели отличающуюся от снегоходов технику.

Таможенный досмотр показал, что кроме финских снегоходов в грузовом отсеке находятся два квадроцикла, произведенных в Мексике. Их вес превышает одну тонну. Таможенная стоимость каждого – более 16 тысяч евро.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение таможенному органу недостоверных сведений). Квадроциклы изъяты.