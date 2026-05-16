Уголовный розыск Великих Лук ищет пропавшего белоруса

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение гражданина Республики Беларусь, уроженца деревни Красногорки Несвижского района Витебской области Сергея Буйвола 1969 года рождения, который пропал 1 декабря 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, этот мужчина может находиться на территории города Великие Луки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Буйвола, просят обратиться по телефонам: 102 или +7 911 883 38 83.