Происшествия

Житель Бежаниц незаконно хранил марихуану и попал под суд

Житель Бежаниц незаконно хранил марихуану и попал под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

С августа по сентябрь 36-летний подсудимый незаконно хранил марихуану общей массой 7,11 грамма, для личного потребления, без цели сбыта.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.