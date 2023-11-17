Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вопросы о муниципальной реформе
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Метражи» сделка с недвижимостью
ЛОНГРИД проверить здоровье
Досуг псковского школьника
День открытых дверей «Академия слуха»
Экономим на покупках
Советы на зиму псковским водителям
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Истфакт» Инженерное чудо России
Теплый дом ЛОНГРИД
бизнес-ланчи вкусные обеды
национальность белоруска
изменяя лик родной земли
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Происшествия 17.11.2023 15:160 Циркулярка отпилила несколько пальцев работнику завода в Псковской области 17.11.2023 19:030 В Великих Луках зафиксирован очередной факт вандализма 17.11.2023 18:450 Мужчина предстанет перед судом за кражу металлоискателя в Куньинском районе 17.11.2023 18:041 Жительница Бежаниц незаконно гнала самогон и заплатила штраф 17.11.2023 17:570 Пскович заплатит 30 тысяч рублей за оскорбительный комментарий в соцсетях 17.11.2023 17:080 Мужчину в Псковской области признали виновным в совершенном 25 лет назад убийстве и освободили от ответственности
 
 
 
Самое популярное 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 15.11.2023 15:1621 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 10.11.2023 10:160 Интерактив: Бессмертные люди 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 11.11.2023 12:000 Две женщины в Псковской области помогли спасти жизнь раненого полицейского и задержать преступников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Великих Луках зафиксирован очередной факт вандализма

17.11.2023 19:03|ПсковКомментариев: 0

Очередной факт вандализма зафиксирован в подземных переходах на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Видео инцидента размещено в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей.

 

 

Судя по записям с камер видеонаблюдения, данный акт вандализма совершили несовершеннолетние граждане. В этот раз от рук неизвестных пострадала сама камера. 

Городские власти обращаются с просьбой к родителям провести с детьми разъяснительные беседы о недопущении подобного поведения и привлечении к административной ответственности в подобных случаях.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых есть три и более детей?
В опросе приняло участие 325 человек
17.11.2023, 19:030 В Великих Луках зафиксирован очередной факт вандализма 17.11.2023, 19:000 Осужденные в Псковской области изготовили национальные игрушки 17.11.2023, 18:470 Музей Победы отметил вклад великолучан в реализацию международного проекта 17.11.2023, 18:450 Мужчина предстанет перед судом за кражу металлоискателя в Куньинском районе
17.11.2023, 18:271 Псковичи приняли участие в форуме «Время самбо» в Москве 17.11.2023, 18:150 Государственные парадоксы 17.11.2023, 18:151 Более сотни жителей Псковской области приняли на лечение центры реабилитации Социального фонда с начала года 17.11.2023, 18:130 В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими
17.11.2023, 18:041 Жительница Бежаниц незаконно гнала самогон и заплатила штраф 17.11.2023, 18:010 Заявки на участие в первенстве города по мини-футболу принимают в Пскове 17.11.2023, 18:000 Два сотрудника Псковской таможни отказались от взяток 17.11.2023, 17:590 Водитель КамАЗа пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
17.11.2023, 17:570 Пскович заплатит 30 тысяч рублей за оскорбительный комментарий в соцсетях 17.11.2023, 17:540 Молодёжный парламент при областном Собрании депутатов подвёл итоги двухлетней работы 17.11.2023, 17:370 Марафон демонстрации свадебных платьев пройдет в псковском торговом комплексе 17.11.2023, 17:230 «Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый. ВИДЕО
17.11.2023, 17:080 Мужчину в Псковской области признали виновным в совершенном 25 лет назад убийстве и освободили от ответственности 17.11.2023, 16:470 В воде и свете 17.11.2023, 16:400 Мировая опера прозвучит в Пскове 17.11.2023, 16:240 «Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона. ВИДЕО
17.11.2023, 16:170 Покрытие уличной шахматной доски в Пскове сделают из мрамора и габбро-диабаза 17.11.2023, 16:080 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 ноября 17.11.2023, 15:580 Михаил Ведерников отметил высокий уровень взаимодействия молодежи Псковской области и Республики Беларусь 17.11.2023, 15:470 «Кентавр» появился в мемориальном музее-усадьбы Римского-Корсакова
17.11.2023, 15:310 Падающий фрезеровочный станок разрезал предплечье псковскому упаковщику 17.11.2023, 15:301 Спрос на средства для отказа от курения вырос на 13% 17.11.2023, 15:280 Единый государственный экзамен в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля 17.11.2023, 15:200 «Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый
17.11.2023, 15:160 Циркулярка отпилила несколько пальцев работнику завода в Псковской области 17.11.2023, 15:130 Продукция четырех псковских производителей отмечена знаком «100 лучших товаров России» 17.11.2023, 14:580 Пожар в жилом доме на улице Ветряной в Пскове тушили 15 человек. ФОТО 17.11.2023, 14:440 Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией
17.11.2023, 14:350 «Хайпожоры»: Псковские боты — кому и зачем? ВИДЕО 17.11.2023, 14:270 Решение «Недвижимость» в СберБизнесе стало ещё функциональнее 17.11.2023, 14:170 Наталия Чиркова назначена единым бизнес-лидером ВТБ и банка «Открытие» в Псковской области 17.11.2023, 14:110 Самбисты провели мастер-класс по борьбе для псковских курсантов
17.11.2023, 13:490 Минэкономразвития поддерживает идею разрешить водителям категорий «А» и «B» управлять снегоходом 17.11.2023, 13:360 Фотофакт: Столб дыма поднялся над Псковом 17.11.2023, 13:330 Игорь Иванов: Телефонам на уроках в школах не место 17.11.2023, 13:220 Псковичка попросила отремонтировать двор дома на Сиреневом Бульваре
17.11.2023, 13:110 Почти 450 спортсменов приедут в Псков на соревнования по кудо 17.11.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона 17.11.2023, 12:580 Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль 17.11.2023, 12:550 Турбулентностей может стать больше, заявил Песков
17.11.2023, 12:500 Прощание с Александром Роором пройдет в псковском ГКЦ 18 ноября 17.11.2023, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» с Александром Донецким 17.11.2023, 12:250 Псковских школьников научат пользоваться нейросетью для изучения дикой природы 17.11.2023, 12:190 Володин предложил обсудить перевод онкопомощи на федеральный уровень
17.11.2023, 12:140 Финалистки проекта «Мисс и Миссис Псков» готовятся к кулинарному конкурсу 17.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Псковские боты — кому и зачем? 17.11.2023, 12:020 Светлана Мельникова стала участником Форума объединенных культур 17.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 ноября
17.11.2023, 12:011 Кто такие боты, и есть ли они в псковских телеграм-каналах 17.11.2023, 11:590 «Псковские теплосети» подключились к решению проблем с отоплением на улице Железнодорожной 17.11.2023, 11:430 «Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона 17.11.2023, 11:290 Ушел из жизни известный псковский журналист Олег Охотников
17.11.2023, 11:260 «Единая Россия» к 85-летию самбо провела в Москве всероссийский форум 17.11.2023, 11:131 В России увеличили на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов 17.11.2023, 11:060 Место встречи: улица Гражданская 17.11.2023, 10:570 Региональное отделение РВИО и Псковский музей-заповедник расскажут об экспонатах выставки «Блеск стали»
17.11.2023, 10:560 Госдума приняла закон о федеральном бюджете 17.11.2023, 10:490 «Изборские истории» с Александром Донецким: На радио «ПЛН FM» очередная премьера 17.11.2023, 10:350 В небе над соседним с Псковской областью регионом сбили три беспилотника 17.11.2023, 10:340 Муниципальная реформа: задачник для новых глав
17.11.2023, 10:300 В России предложили создать аналог «Евровидения» 17.11.2023, 10:240 Водитель Lada сбил женщину на улице Толстого в Пскове 17.11.2023, 10:190 В рубель: Мечтают ли рыбаки-любители об электробусах? 17.11.2023, 10:120 Опыт региона по ведению профориентационной деятельности представлен на Всероссийской конференции по оценке качества образования
17.11.2023, 10:030 «Хайпожоры»: Псковские боты — кому и зачем? 17.11.2023, 09:510 Пскович ночью попался на краже кофе 17.11.2023, 09:400 В 12 сферах в Псковской области отмечается острый дефицит работников – аналитики 17.11.2023, 09:304 О разработке программы «Псковский гектар» рассказал Михаил Ведерников
17.11.2023, 09:150 Эксперты спрогнозировали массовый мор рыбы из-за обмеления Волги 17.11.2023, 09:000 Женщина пострадала при пожаре в многоэтажке на Завеличье 17.11.2023, 08:480 Волонтерам хотят начать возвращать деньги за медобследования 17.11.2023, 08:360 Семинар-практикум общероссийского профсоюза образования стартовал в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru