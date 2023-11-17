Происшествия

В Великих Луках зафиксирован очередной факт вандализма

Очередной факт вандализма зафиксирован в подземных переходах на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Видео инцидента размещено в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, данный акт вандализма совершили несовершеннолетние граждане. В этот раз от рук неизвестных пострадала сама камера.

Городские власти обращаются с просьбой к родителям провести с детьми разъяснительные беседы о недопущении подобного поведения и привлечении к административной ответственности в подобных случаях.