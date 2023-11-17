Происшествия

Один человек погиб, второй пострадал при пожаре в Невеле

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Невеле 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре в Льнозаводском переулке сообщили в 22:16. В трехквартирном жилом доме огонь повредил двухкомнатную квартиру. При ликвидации возгорания обнаружены пострадавший мужчина 1962 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, а также погибший мужчина 1974 года рождения.

Причина, предположительно, - неосторожное обращение с огнем владельца квартиры. Спасти при пожаре удалось одного человека и две квартиры.