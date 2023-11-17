Происшествия

Крупную кражу металлоизделий раскрыли в Себеже

Сотрудники полиции задержали трех жителей Ленинградской области, подозреваемых в краже металлоконструкций на сумму более 2,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, 16 ноября в Себеже с территории организации по улице Первомайской были похищены различные металлоизделия. Ущерб составил более 2 млн 600 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержаны подозреваемые 1987, 1996 и 1997 годов рождения. По версии следствия, они сумели вывезти металлоконструкции с территории организации, распилили их и сдали в пункт приема металла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование.