Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского на великолукском вокзале

Видеозапись нападения на полицейского в Великих Луках в редакцию Псковской Ленты Новостей прислала Великолукская транспортная прокуратура.

Видео: Великолукская транспортная прокуратура

Великолукский городской суд установил, что 15 сентября 43-летний уроженец Тверской области в состоянии алкогольного опьянения находился в помещении железнодорожного вокзала города Великие Луки. Сотрудник полиции попросил мужчину пройти в дежурную часть для прохождения медицинского освидетельствования и составления материала об административном правонарушении. Житель Твери отказался, высказав в адрес сотрудника выражения в грубой неприличной форме, а затем ударил его кулаком.

Напомним, мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 319, и частью 1 статьи 318 УК РФ.