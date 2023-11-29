Происшествия

Жителя Твери наказали за оскорбление полицейского в Великих Луках

Жителя Твери осудили за оскорбления и применение насилия в отношении полицейского в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд установил, что 43 -летний уроженец Тверской области, имея неснятые и непогашенные судимости, в период условного осуждения находился в состоянии алкогольного опьянения в помещении железнодорожного вокзала города Великие Луки. Сотрудник полиции попросил мужчину пройти в дежурную часть для прохождения медицинского освидетельствования и составления материала об административном правонарушении. Житель Твери отказался, высказав в адрес сотрудника выражения в грубой неприличной форме, а затем ударил его кулаком.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 319, и частью 1 статьи 318 УК РФ.

Уроженцу Тверской области назначили наказание по совокупности преступлений и по совокупности данного и предыдущего приговора в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 17 дней и штрафом в размере 10 000 рублей.