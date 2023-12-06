Происшествия

Порхович сядет в тюрьму за покушение на убийство и угрозу зарубить росгвардейцев топором

Жителя Порховского района привлекли к уголовной ответственности за покушение на убийство, а также угрозу применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

11 марта в ходе распития спиртного между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, в следствии которого подсудимый ударил собутыльника ножом в грудь, а затем, удерживая в руке нож, замахнулся над потерпевшим и пригрозил убить его. Мужчину остановил очевидец происходящего, пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

В ходе задержания злоумышленник держал в руке топор и завил сотрудникам Росгвардии, что их зарубит. Размахивая топором в направлении сотрудников Росгвардии, мужчина пошел в их сторону. С применением специальных средств росгвардейцы остановили порховича и доставили его в отдел полиции.

Суд признал его виновным и назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок ему предстоит в исправительной колонии строго режима.