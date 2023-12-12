Происшествия

Сотрудник завода по производству кирпича в Пскове получил травму на работе

Несчастный случай с сотрудником произошел на производстве ООО «Орион-М» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В производственном цеху при исполнении трудовых обязанностей работник 1984 года рождения получил травму – ушиб пяточной кости. При толкании груза нога сотрудника попала между рельсами и шпалами. Подробности происшедшего выясняются.

Основным видом деятельности ООО «Орион-М» является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.