17 человек эвакуировали при пожаре на улице Гвардейской в Невеле

Возгорание в двухкомнатной квартире произошло в многоквартирном жилом доме на улице Гвардейской в Невеле 18 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 18:31. В кухне огонь повредил потолок и коридор по всей площади. Квартира закопчена. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Эвакуировано 17 человек. Спасена квартира.

На месте работали четыре специалиста МЧС России области и две единицы техники.

Утром 18 февраля, в 7:51, сгорела хозяйственная постройка в деревне Свиново Пыталовского муниципального округа. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом и две хозяйственные постройки. На месте работали шесть специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Затем, в 10:36, произошло возгорание в хозяйственной постройке в деревне Раково Печорского округа. В парной огонь повредил стены и потолок. Помещение закопчено. Причина, предположительно, – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены две хозяйственные постройки и жилой дом. Возгорание ликвидировали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

А в 14:28 на улице Никитина в Гдове в двухкомнатной квартире огонь повредил комнату. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем при курении. Спасена квартира. Привлекались пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.