Местных жителей будут судить в Великолукском округе за кражу имущества РЖД

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

По версии следствия, в октябре 2025 года на участке перегона Назимово - Великие Луки обвиняемые демонтировали 90 кг деталей верхнего строения пути.

Уголовное дело направлено в Великолукский районный суд для рассмотрения по существу.