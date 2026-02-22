 
Происшествия

В Стругокрасненском округе мужчина обвиняется в убийстве знакомого

0

В Стругокрасненском округе мужчина обвиняется в убийстве знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоквартирного дома в местечке Владимирский лагерь Стругокрасненского округа тела 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

По версии следствия, 20 февраля в вечернее время обвиняемый пришел в гости к знакомому, где между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. 

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026