В Стругокрасненском округе мужчина обвиняется в убийстве знакомого, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоквартирного дома в местечке Владимирский лагерь Стругокрасненского округа тела 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 45-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 20 февраля в вечернее время обвиняемый пришел в гости к знакомому, где между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.