Псковичи и жители Опочки перевели мошенникам около двух миллионов рублей

Неизвестные злоумышленники по телефонам обратились к некоторым жителям Пскова, Псковского и Опочецкого муниципальных округов и выманили у них деньги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций. И, в частности, под предлогами предоставления дополнительного заработка в Сети за счет инвестиций и перевода денежных средств на «безопасный счет» ввели собеседников в заблуждение.

В итоге потерпевшие, поддавшись на ухищрения аферистов, лишились в обшей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.