Мужчина в оранжево-синей рабочей куртке пропал в Струго-Красненской деревне Сковородка

38-летний Олег Лапанухин пропал в деревне Сковородка Струго-Красненского муниципального округа. 22 февраля мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Был одет в оранжево-синюю рабочую куртку, штаны и серые сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.