Происшествия

Две собаки напали на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове

Две собаки напали на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове, пострадавшую госпитализировали, ши-тцу в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Барнс / «Жесть по-псковски»

«Сегодня утром на мою подругу напали две огромные собаки, искусаны все руки, её ши-тцу в крайне тяжелом состоянии. Девушку забрала скорая, собаке ждём ветеринара, потому что она нетранспортабельна!» - рассказала подписчица сообщества.

Женщина уточнила, что инцидент произошел на территории городского пляжа.

Она выразила благодарность мужчине, который помог пострадавшей женщине отбиться от псов.