Происшествия

Труп мужчины нашли при тушении пожара на улице Гагарина в Пскове

Труп мужчины нашли при тушении пожара в подвале дома на улице Гагарина в Пскове 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В 9.23 поступила информация о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, в подвальном помещении сгорел мусор. Помещение внутри закопчено.

При ликвидации пожара обнаружен труп мужчины, личность которого устанавливается. Причиной возгорания, предположительно, стал аварийный режим работы электросети в подвальном помещении.