Происшествия

Иногородний «курьер» предстанет перед судом за обман пенсионеров в Пскове

Житель Архангельской области совершил семь тяжких преступлений против собственности жителей Псковского региона и других городов в составе организованной преступной группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установили, что в мае 2022 года на городские телефоны пожилых жителей региона поступали звонки от неизвестных. Мошенники вводили пенсионеров в заблуждение и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказывали, что родственники пожилых псковичей попали в беду – совершили ДТП, а для решения вопроса об их освобождении от уголовной ответственности необходимо передать деньги «курьеру».

Фигурант уголовного дела получал в чате мессенджера сообщения с адресами и суммами, которые необходимо было забрать у псковичей, а после, согласно инструкции, положить через банкомат на присланные сообщниками реквизиты счета.

В результате незаконной деятельности 26-летнего молодого человека пострадало четверо жителей региона, а также пенсионеры из Новгорода и Тюмени. Суммы похищенных им денежных средств колеблются от 84 до 350 тысяч рублей. За работу «курьера» неизвестные кураторы из мессенджера «выплатили» жителю Архангельской области более 140 тысяч рублей.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Псковской области в ноябре возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и направила его в суд.