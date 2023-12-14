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Полицейские нашли нарушителей, запустивших салют из автомобиля в центре Пскова

Полицейские по горячим следам установили псковичей, запустивших салют из салона движущегося автомобиля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вечером 13 декабря в социальных сетях появилось видео от очевидца запуска салюта на Октябрьском проспекте в Пскове. На кадрах по центральной улице города едет серебристый автомобиль и из него вылетают залпы салюта.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и отсмотра видеозаписей с городских камер был установлен автомобиль Audi, принадлежащий 19-летнему молодому человеку. «Именно он был за рулем иномарки в момент запуска салюта. В салоне находились двое его друзей. 21-летний учащийся колледжа открыл люк авто и поджег пиротехническое изделие на несколько залпов», - отметили в ведомстве.

Сотрудникам полиции участники инцидента пояснили, что о действующем запрете на запуск салютов и фейерверков не знали и опасность своих действий не осознавали. В содеянном молодые люди раскаиваются.

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Согласно постановлению губернатора региона от 3 июля 2023 года использование пиротехники на территории Псковской области запрещено. Исключение - хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.

Собранный материал проверки будет направлен в правительство региона для рассмотрения и привлечения мужчины к административной ответственности по статье 2.28 Закона Псковской области. Также дополнительно решается вопрос о выделении материалов по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и их направлению в ГУ МЧС России по Псковской области.