Происшествия

В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках 82-летнего псковича, который случайно уехал в Тверь

Отчет по поиску 82-летнего Валерия Петрова, о пропаже которого стало известно 15 декабря в 15:26, опубликовали в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Оказалось, что пенсионер случайно уехал в Тверь.

Фото: «ЛизаАлерт»

«Зимой поиски требуют особого внимания и быстроты действий, ведь на улице в минусовую температуру человек не сможет продержаться долго. О пропаже Валерия Павловича отряд узнал 15 декабря 2023 года в 15:26. На тот момент дедушки уже более суток не было дома. Он ушел из Пскова, где живёт, оставив записку, что направляется в город Печоры. Не теряя времени получаем всю необходимую информацию от родственников пропавшего, связываемся с сотрудниками полиции, чтобы поскорее запустить поиск.

Чуть менее чем через два часа информация о пропаже Валерия Павловича уже размещается по различным группам "ВКонтакте", больницы прозвонены, ориентировки на поиск печатаются, а на задачу готовится выйти автономная группа», - рассказали в «ЛизаАлерт».

В первую очередь поисковики опросили сотрудников автовокзала в надежде, что кассиры или водители пригородных автобусов вспомнят Валерия Петрова, затем они акцентировали внимание на Печорах.

Вечером под одной из ориентировок появился ценный комментарий: пропавшего видели в городе Дно на железнодорожном вокзале. Оказывается, еще 14 декабря он направился в Тверь. Поисковики сразу связались с отрядом в Твери и попросили разместить у них информацию о пропаже Валерия Петрова.

«Несмотря на уже ночное время, в Твери отзываются добровольцы для опроса и осмотра вокзала. Выясняется, что Валерия Павловича там запомнили, он обращался к работникам вокзала, чтобы выяснить, как же ему добраться домой в Псков. Ему помогли купить билет и посадили в поезд, который утром прибывает к нам в город. На следующий день, уже 16 декабря родные Валерия Павловича встречают его с поезда. Он несколько растерян, не понимает, как мог оказаться аж в Твери, там нет знакомых. В этот раз все получилось очень складно, мы шли по следам Валерия Павловича и догнали его на пути к дому, смогли перехватить на вокзале, чтобы он уже не смог продолжить свое неожиданное путешествие по России», - рассказали поисковики.