Происшествия

Великолучанин погиб в жерновах сельскохозяйственной машины

Следователи проводят проверку в городе Великие Луки по сообщению о гибели мужчины при сенозаготовительных работах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

20 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в жерновах сельскохозяйственной машины по упаковке и обработке сена тела 39-летнего местного жителя.

По полученной следствием информации, мужчина со своими знакомыми на территории придомового участка занимался заготовкой сена, используя прикрепленную к трактору сельскохозяйственную машину по упаковке и обработке сена. Во время заготовки сена потерпевший зацепился частью одежды за карданный вал, в результате чего его закрутило вокруг вращающегося механизма сельскохозяйственной техники. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская судебная экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.