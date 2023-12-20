Происшествия

Псковича подозревают в вооруженном разбое в общежитии

Жителя города Пскова обвиняют разбое, совершенном с незаконным проникновением в общежитие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в помещение общежития с ножом, напал на женщину, подвел лезвие ножа к шее, угрожая требуя деньги.

Потерпевшая покинула помещение, тем временем мужчина забрал денежные средства в сумме 2 800 рублей, золотое кольцо, мобильный телефон. Своими умышленными действиями он причинил собственнику ущерб на сумму 22 775 рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.