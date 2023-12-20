Происшествия

Конфискация мопеда и год тюрьмы грозит мужчине за пьяное вождение в Порхове

Молодой мужчина, задержанный в состоянии алкогольного опьянения за рулем мопеда в Порхове, предстанет перед судом за совершенное деяние. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что 19 июля мужчина, находясь за рулем мопеда марки Alpha, ехал по улицам города Порхова в нетрезвом виде, где его и задержали сотрудники полиции.

В отношении 23-летнего мужчины в прокуратуре Порховского района утвердили обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Кроме того, при вынесении обвинительного приговора транспортное средство подлежит конфискации.