Происшествия

За выращивание конопли у дома порхович предстанет перед судом

Житель деревни Хилово Порховского района предстанет перед судом за незаконное хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Согласно имеющимся данным, порхович, являющийся потребителем наркотических средств, с конца мая по октябрь вырастил возле дома не менее пяти кустов конопли, которые, предварительно разделив на части, высушил и стал хранить в надворных постройках для личного употребления. Сотрудники полиции в октябре изъяли их из незаконного оборота.

Прокурор Порховского района утвердил обвинение в отношении 45-летнего мужчины по части 2 статьи 228 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.