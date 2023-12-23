Происшествия

Пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» продолжают искать в Псковской области

Анатолия Ниткина 1969 года рождения разыскивают в Псковской области. Уроженец Печорского района в конце мая 2019 года пропал без вести на территории областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, на связь с родственниками мужчина не выходит. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, светло-русые короткие волосы, высокий лоб, светлые газа, брови дугообразной формы, прямой нос, тонкие губы. На ребре правой ладони у мужчины есть татуировка «За ВДВ».

Пропавший занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02, 112.