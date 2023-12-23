Происшествия

Неуплата алиментов обернулась для жителя Пыталовского района исправительными работами

40-летнего мужчину осудили в Пыталовском районе за совершение двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата алиментов). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

9 февраля мировой судья привлек его к административной ответственности за неуплату алиментов. Несмотря на это, он продолжал уклоняться от обязанностей по содержанию двух несовершеннолетних дочерей. За период с 12 марта по 30 апреля задолженность по алиментам превысила 17 000 рублей в отношении одного ребенка, более 26 000 – в отношении второго.

Приговором суда неплательщику назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5 % в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.