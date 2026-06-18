 
Происшествия

Росгвардейцы задержали великолучанку по подозрению в краже одежды

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В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже товаров из магазина на улице Вокзальной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

 

Сигнал тревоги поступил из торговой точки, росгвардейцы оперативно отреагировали на вызов. На месте правоохранители установили, что великолучанка 1984 года рождения похитила предметы одежды. Сумма ущерба составила 10 593 рубля.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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