Строительная бытовка сгорела на улице Генерала Маргелова в Пскове 17 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 22:54. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

А ранее, в 17:52, в деревне Патрово Псковского муниципального округа сгорел нежилой дом. Предположительная причина – неосторожное обращением с огнем. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.