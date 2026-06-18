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В течение прошедшей ночи в России были перехвачены и уничтожены 555 БПЛА

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В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

По сообщениям СМИ, ВСУ организовали самую массированную атаку на Москву с целью поразить нефтеперерабатывающий завод. «Попытка атаки вражеских БПЛА на Москву стала самой крупной за два года», - пишет ТАСС на основе информации мэра Москвы Сергея Собянина. Утром в четверг на подлете к столице было сбито в общей сложности около 180 БПЛА.

Напомним, утром 18 июня в Псковской области и соседней Новгородской области впервые была объявлена ракетная опасность. 

 

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