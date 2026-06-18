В течение прошедшей ночи в России были перехвачены и уничтожены 555 БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Мах.

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БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

По сообщениям СМИ, ВСУ организовали самую массированную атаку на Москву с целью поразить нефтеперерабатывающий завод. «Попытка атаки вражеских БПЛА на Москву стала самой крупной за два года», - пишет ТАСС на основе информации мэра Москвы Сергея Собянина. Утром в четверг на подлете к столице было сбито в общей сложности около 180 БПЛА.

Напомним, утром 18 июня в Псковской области и соседней Новгородской области впервые была объявлена ракетная опасность.