Происшествия

Великолучанин хранил во дворе дома немаркированные сигареты на 80 млн рублей

Более 700 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок обнаружили сотрудники Псковской таможни на складе в Великолукском районе. По предварительной оценке, их стоимость превышает 80 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба СЗТУ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что на придомовой территории частного дома один из жителей деревни оборудовал склад для хранения сигарет белорусского производства. В помещениях выявлены табачные изделия различных марок. Россиянин с сообщниками из Белоруссии организовал канал поставки нелегального груза, планируя в дальнейшем сбывать его в магазинах розничной торговли.

Табачная продукция изъята. Нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.

В ведомстве добавили, что по данному факту предусмотрена уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ (хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ).