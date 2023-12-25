Происшествия

Более 3,5 млн рублей лишились жители Пскова и Великих Лук из-за уловок киберпреступников

Несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками лишились своих сбережений на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым потерпевшим звонили неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты и списать денежные средства со счетов. И для предотвращения этих противоправных попыток настоятельно рекомендовали гражданам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на «безопасные счета».

Других мошенники ввели в заблуждение при операциях купли-продажи товаров на интернет-сайтах. А кому-то из пользователей они предложили хороший заработок в Сети, кому-то обещали снять порчу, а также освободить знакомого от уголовной ответственности за совершенное ДТП.

В итоге, ряд псковичей и великолучан, доверившись нечистым на руку лицам, потеряли в общей сложности свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей. Потерпевшие, среди которых есть и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.