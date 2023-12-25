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Великолучанин ответит в суде за убийство пожилого соседа

26.12.2023 15:55|ПсковКомментариев: 0

Мужчина предстанет перед судом в Великих Луках по обвинению в убийстве пожилого соседа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. 

Фото: Telegram-канал СУ СК по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 апреля в одном из общежитий Великих Лук обвиняемый на почве ревности вступил в конфликт с пожилым соседом. В результате ссоры обвиняемый избил мужчину, а после несколько раз прыгнул на лежащего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. 

Известно, что обвиняемый неоднократно нарушал ограничения, ранее установленные судом при назначении административного надзора. При изучении его личности установили, что последний неоднократно судим, в том числе и за совершение убийства. 

Злоумышленника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 2 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений).

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #великие луки #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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