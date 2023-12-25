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Гдовский дом-интернат незаконно хранил деньги умершей подопечной

Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов уличили в нарушении бюджетного законодательства - учреждение незаконно хранило деньги умершей подопечной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Гдовского района.

В ходе проверки установили, что пожилая женщина 1927 года рождения проживала на полном обеспечении в этом учреждении. В 2022 году она умерла, и принадлежащие ей деньги в размере 3 325 рублей в связи с отсутствием наследников находились на лицевом счете учреждения. Данный факт являлся недопустимым, отметили в ведомстве.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района в порядке статьи 45 ГПК РФ направила исковое заявление о признании за Российской Федерацией права собственности на денежные средства умершей и об обязании учреждения передать выморочное имущество в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях.

Гдовский районный суд удовлетворил исковое заявление. Решение суда вступило в законную силу.