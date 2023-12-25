Происшествия

Жилой дом загорелся в Дно из-за неисправной электросети

Пожар в жилом доме произошел в городе Дно 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о возгорании на улице Крестьянской сообщили в 17:25. В жилом доме в помещении кухни огонь повредил потолок, помещение закопчено.

Причина, предположительно, - аварийный режим работы электросети. Жилой дом от распространения огня удалось спасти.

В этот же день в 14:50 стало известно о пожаре в деревне Филипцево Куньинского района. В хозяйственной постройке огонь повредил стену и кровлю. Причина возгорания устанавливается. При пожаре удалось спасти жилой дом.