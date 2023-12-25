Происшествия

Пскович поссорился с другом и сломал ему челюсть

29-летний мужчина предстанет перед судом в Пскове за избиение друга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

Молодой человек, находясь у жилого многоквартирного дома, в ходе конфликта несколько раз ударил друга кулаком в область челюсти и носа. Потерпевший получил перелом нижней челюсти со смещением (средний тяжести вред здоровью).

Уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.