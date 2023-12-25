Происшествия

Четверо рыбаков попали в полынью около острова Белов в Псковском районе

Сегодня в районе полудня неподалеку от острова Белов четверо рыбаков попали в полынью. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

«Двое выбрались самостоятельно, двоим помощь оказывали специалисты МЧС. Подробности происшествия - в сообщениях МЧС России по Псковской области», - написала Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и настоятельно порекомендовала любителям зимней рыбалки, жителям района и его гостям, помнить о том, что на территории муниципалитета действует запрет выхода на лед водоемов. Необходимо соблюдать рекомендации ГИМС МЧС России по Псковской области – не выходить на лед рек и озер.





«Положительные суточные температуры способствуют тому, что лет становится все более хрупким, трескается, появляются полыньи. В таких условиях категорически нельзя выходить на зимнюю рыбалку, - напомнила глава муниципалитета. - Верю, что здравомыслие и законопослушность возобладают над рыбацким азартом! Берегите себя и своих близких!»

Фото: страница Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте»