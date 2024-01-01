Происшествия

Водитель ВАЗ вылетел с моста в Плюсском районе и погиб

Водитель ВАЗ вылетел с моста у деревни Ровницы Плюсского района 6 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.00 у деревни Ровницы Плюсского района водитель ВАЗ 2115, мужчина 1981 года рождения двигался по узкому деревянному мосту через реку Вердугу. Он не справился с управлением автомобиля в результате чего повредил конструкцию моста. Автомобиль вылетел с моста и перевернулся. Водитель погиб.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы полиции, Госавтоинспекции. Экстренные службы на место вызывала местная жительница, которая и обнаружила машину в реке.