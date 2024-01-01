Происшествия

В Великих Луках продолжают розыск пропавшего в 2019 году мужчины

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают разыскивать Андрея Федорова 1976 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

22 марта 2019 года великолучанин ушел из дома по улице Радищева, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина был одет в черную куртку с красными манжетами. На нем была вязаная шапка, спортивные штаны черного цвета и сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Андрея Федорова, просят сообщить в УМВД России по Псковской области по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.