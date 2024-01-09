Происшествия

Шесть жилых домов горели в Псковской области 8 января

Шесть жилых домов горели в Псковской области 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

В 6:44 стало известно о пожаре на улице Центральной в деревне Ореховно Плюсского района. В жилом доме на кухне огонь повредил потолочное перекрытие. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Жилой дом от распространения огня спасли.

А в 7:02 в МЧС сообщили о возгорании в проезде Сурикова в Великих Луках. В двухэтажном жилом доме огонь повредил наружную стену. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Жилой дом от огня спасли.

В 10:10 поступило сообщение о пожаре в деревне Птушкино Себежского района. Жилой дом выгорел изнутри, сгорела кровля. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки на веранде. Спасти от огня смогли две хозяйственные постройки.

В 13:11 стало известно о возгорании на улице Красноармейская Слобода в Порхове. В жилом доме в котельной повреждена стена и обрешетка кровли. По предварительной информации, причина пожара – неисправность дымохода отопительного котла. Жилой дом от распространения огня спасли.

В 16:43 поступило сообщение о пожаре в деревне Зуево в Себежском районе.

Сгорел одноэтажный жилой дом.

Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при установке печи.

Спасти от распространения огня смогли хозяйственную постройку.

В 18:34 в МЧС сообщили о возгорании на улице Сущевской в деревне Глубокое Опочецкого района. В двухэтажном жилом доме сгорела кровля, дом выгорел изнутри.

Причина, по предварительной информации, – разгерметизация отопительного котла. От огня спасли три хозяйственные постройки.