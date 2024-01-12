Более 500 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионеров Себежского и Печорского районов

Пенсионеры из Себежского и Печорского районов стали очередными жертвами дистанционных мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Двум пожилым жителям Себежского и Печорского районов в январе позвонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов. Под выдуманными предлогами предотвращения попыток несанкционированного списания денег с банковских счетов собеседников получили их сбережениями на общую сумму 550 тысяч рублей.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.