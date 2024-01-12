Происшествия

Пропавшего мужчину в клетчатой рубашке продолжают искать в Великих Луках

Евгения Степанова 1989 года рождения продолжают разыскивать в Великих Луках. С 4 августа 2019 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, светло-русые короткие волосы, светло-серые глаза. Мужчина был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефонам: 8-(811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 (ОМВД России по городу Великие Луки) или 02, 112.