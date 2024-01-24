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Названа предварительная причина возгорания трансформаторной подстанции в Невеле

Пожар в помещении трансформаторной подстанции в Невеле произошел 24 января, по предварительной информации, из-за короткого замыкания электрооборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: глава Невельского муниципального округа Олег Майоров / Telegram

Сообщение о возгорании на площади Колхозный Рынок в Невеле поступило в 12:55. В результате аварийного режима работы электрооборудования в помещении трансформаторной подстанции повреждён трансформатор и закопчены стены.

Погибших, пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электрооборудования во внутреннем объёме помещения трансформаторной подстанции.

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Ранее сообщалось, что для обеспечения абонентов электроэнергией устанавливают четыре генератора. Работы планируют завершить до 20.00.