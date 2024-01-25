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Следственный комитет проводит проверку о выявлении случаев отравления в детском саду Псковского района

25.01.2024 20:01|ПсковКомментариев: 0

В Псковском районе проводится проверка по сообщению средств массовой информации о выявлении случаев отравления в детском саду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

25 января 2024 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о 5-ти случаях отравления в дошкольном учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организовано проведение доследственной проверки.

В ходе первоначальных проверочных действий установлено, что всего за медицинской помощью обратились четверо учащихся и один сотрудник детского сада, все заболевшие отправлены домой под амбулаторное наблюдение. Деятельность дошкольного учреждения временно приостановлена.

В настоящее время работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: #происшествие #детский сад #отравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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